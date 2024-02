Argenx dispose d'un milliard de dollars de liquidités supplémentaires

La biotech Argenx a terminé l'année 2023 avec 3,2 milliards de dollars de trésorerie, contre 2,2 milliards de dollars douze mois plus tôt, fait-elle savoir jeudi. Elle a réduit ses pertes nettes de près de 60%.

Les ventes du médicament vedette Vyvgart ont représenté 1,19 milliard de dollars l'année dernière, dont 374,35 millions de dollars au dernier trimestre. Un an plus tôt, elles s'élevaient respectivement à 400,72 millions de dollars et 173,40 millions de dollars. Si l'on ajoute le revenu d'exploitation supplémentaire, le chiffre d'affaires annuel s'élève donc à 1,27 milliard de dollars.

Vyvgart est déjà approuvé dans plusieurs pays pour le traitement de la myasthénie grave, une maladie musculaire rare.