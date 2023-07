argenx lève 1,1 milliard de dollars

L'action de l'entreprise s'était envolée lundi dans la foulée de la publication de résultats encourageants autour d'un médicament visant à réduire les effets négatifs d'une maladie nerveuse rare. La cotation de l'action de la biotech spécialisée dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer, avait été suspendue mardi à la Bourse de Bruxelles.

Le bond, de plus de 30%, de l'action a incité les responsables d'argenx à lancer une levée de fonds, tablant sur un montant de 750 millions de dollars. "C'est finalement 1,1 milliard de dollars, soit 980 millions d'euros, que la biotech a récoltés via l'émission de 1.580.981 certificats américains (ADS) au prix unitaire de 490 dollars et de 663.918 actions ordinaires au prix unitaire de 436,37 euros", explique L'Echo.