Ari Epstein quitte son poste de CEO de l'Antwerp World Diamond Centre

Parmi les réalisations phares d'Ari Epstein, on retiendra l'implémentation, début mars, d'un nouveau système de traçabilité des diamants, développé en collaboration avec les autorités belges et l'AWDC. Le dispositif vise à ce que les pierres précieuses russes ne se retrouvent plus sur le marché des pays du G7 (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Japon) et de l'UE.

L'année dernière, les principaux pays industrialisés avaient conclu un accord interdisant le commerce des diamants bruts russes. La Belgique, plaque tournante mondiale de ces pierres précieuses, avait alors demandé à ce qu'Anvers joue un rôle crucial dans le nouveau mécanisme. Certains acteurs importants du secteur (comme le diamantaire De Beers, NDLR) continuent toutefois de s'opposer aux nouvelles règles.

L'AWDC est une structure semi-publique qui chapeaute le secteur du diamant à Anvers.