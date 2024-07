Assurance chômage: le gouvernement veut prolonger les règles actuelles jusqu'au 30 septembre

Les syndicats, eux, ont toujours été farouchement opposés à cette réforme qui vient s'ajouter à celles de 2021 et de 2023, craignant une précarisation accrue des chômeurs, notamment parmi les jeunes et les seniors.

Pour Denis Gravouil, le négociateur CGT sur l'assurance chômage, "le gouvernement est minoritaire" avec cette réforme qui "n'était pas nécessaire". Le syndicaliste, interrogé par l'AFP, appelle désormais de ses voeux "une renégociation à la rentrée mais sur la base d'une autre lettre de cadrage que celle proposée cette année et qui nous obligeait à sacrifier les droits des chômeurs".

Mi-juin, dans un communiqué conjoint, les huit confédérations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU) avaient exhorté le gouvernement à "renoncer à la réforme la plus inutile, la plus injuste et la plus violente jamais vue".