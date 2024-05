Assurances: la demande de liquidation judiciaire d'Indexia examinée à Paris

Cette audience à huis clos se tient près d'un mois après la liquidation de l'entité historique et l'une des principales filiales du groupe, la SFAM, qui était spécialisée depuis quinze ans dans les assurances associées à l'achat d'un téléphone ou d'un ordinateur.

Le tribunal de commerce de Paris examine mercredi les demandes de liquidation judiciaire de la holding et de trois sociétés du groupe Indexia, lors d'une audience cruciale pour l'avenir du courtier en assurances cerné par les procédures judiciaires.

La dette de la SFAM envers l'Urssaf Rhône-Alpes, qui l'avait assignée devant le tribunal de commerce de Paris, s'élevait à plus de 14,3 millions d'euros, selon le jugement prononcé le 24 avril.

A la suite de cette décision, le parquet de Paris a déposé des requêtes en liquidation judiciaire pour la maison-mère de la SFAM, Indexia Group, et trois autres sociétés, Indexia Développement, Hubside et Hubside Recycle (création de sites internet, vente et reconditionnement d'appareils multimédia, magasins Hubside.Store).

Le tribunal devrait rendre ses décisions en début d'après-midi.