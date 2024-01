Atos discute avec Airbus d'une possible cession de ses activités cybersécurité

Les discussions entre Airbus et Atos sont à un stade préliminaire, et ne sont pas sûres d'aboutir "à un accord ou une transaction", a souligné le groupe aéronautique, même si cette acquisition pourrait lui permettre de renforcer son portfolio "en matière de défense et sécurité grâce à des capacités de premier plan dans les domaines du cyber, du calcul avancé et de l'intelligence artificielle".

Atos indique avoir reçu une deuxième marque d'intéret pour une partie du périmètre de BDS, sans dévoiler le nom de la société.

Face à des conditions de marché difficiles, le groupe "n'exclut pas des cessions d'actifs complémentaires" si le projet de cession de sa branche Tech Foundations n'aboutit pas.