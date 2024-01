Attal prépare son grand oral sous pression devant l'Assemblée

Imprimer son style et dévoiler sa feuille route: trois semaines après sa nomination, Gabriel Attal met la dernière main au discours de politique générale qu'il doit prononcer mardi devant l'Assemblée nationale, sous la pression conjuguée des agriculteurs et d'oppositions remontées.

"Une partie de mon équipe disait +tu as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler+. Et moi je leur ai dit +non, je veux aller sur le terrain, même si c'est difficile, même si je me fait engueuler", a-t-il glissé sous l'oeil des caméras.

Avec le "siège de Paris" promis à partir de lundi par des syndicats d'agriculteurs déçus par ses premières annonces en faveur du secteur, c'est dans un contexte de crise que Gabriel Attal se présentera mardi devant les députés.

Lors de son déplacement dimanche, il a ébauché les "trois piliers" qui devraient structurer sa déclaration: "le travail", "les services publics" et la "transition écologique".