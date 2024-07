Attaque contre la SNCF: à la gare Montparnasse, des passagers restent à quai

Assis au sol contre son sac, Jocelyn, 27 ans, discute avec cinq amis. Il devait partir avec eux quelques jours en Bretagne, justement "pour éviter le début des festivités liées aux Jeux olympiques".

"On nous a expliqué qu'il était possible qu'on ne puisse pas partir avant lundi, lorsqu'on est arrivés vers 07h00. On s'attendait à ce que ce soit un peu le bazar dans Paris avec la cérémonie d'ouverture prévue ce (vendredi) soir, mais on ne pensait pas que ça puisse être à ce point", grogne l'étudiant.

Thibaud MORITZ

Si quelques agents de la SNCF, en chasuble aux couleurs de l'entreprise, tentent de renseigner les voyageurs, ils ne sont "pas assez nombreux" pour faire face aux centaines de personnes concernées par les retards, déplore Françoise, 63 ans.