Au Bénin, des familles inconsolables au lendemain de l'incendie qui a fait 34 morts

"Quatre membres de ma famille ont péri dans les flammes", raconte d'une voix tremblante Antoine Djanta au lendemain de l'incendie d'un dépôt de carburant illégal dans le sud-est du Bénin qui a fait 34 morts et 20 blessés.

"Qu'avons-nous fait pour mériter de perdre nos proches comme cela?", s'exclame le commerçant, inconsolable comme les autres membres de cette famille qui survit grâce au commerce de l'essence de contrebande avec le Nigeria.

La veille, l'un des principaux entrepôts de stockage d'essence situé à Sémè-Kraké, ville frontalière avec le pays pétrolier voisin, est parti en fumée en quelques minutes.

Vingt-quatre heures plus tard, il ne reste que des murs et les carcasses de voitures et motos calcinées.