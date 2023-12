Au Cambodge, des pionnières au guidon de tuk-tuks défient les préjugés

Dans le désordre du trafic de Siem Reap, des femmes au guidon de tuk-tuks qui transportent les touristes vers les temples d'Angkor, se sont fait une place malgré les discriminations: "maintenant, on nous respecte", affirme une pionnière.

Mais cette mère de trois enfants a trouvé sur sa route des obstacles plus grands que les véhicules surchargés et les chiens de rue qui contribuent au folklore du macadam cambodgien.

Dans un royaume aux valeurs patriarcales, ses collègues masculins ont tenté de la dissuader de marauder par des intimidations physiques et verbales, et ont rendu ses premiers jours difficiles, explique-t-elle.

"Au début, ils me regardaient de haut (...) Ils disaient que les femmes devaient rester à la maison et faire la vaisselle", explique-t-elle à l'AFP. "Mais on a persévéré".