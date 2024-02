Au Chili, "les zones de sacrifice" à l'épreuve de la transition énergétique

Le concept, qui décrit une zone dont la qualité de vie et l'environnement ont été durablement affectés par l'activité industrielle, a été repris dans une note du Parlement chilien de juillet 2022.

Avec ses eaux vert émeraude, sa plage de sable fin et ses jolis parasols, la petite ville de Mejillones, dans le nord du Chili, a tout d'une station balnéaire classique. Elle fait cependant partie des cinq zones du pays dites "de sacrifice".

Si le pays, fort de ses importantes ressources solaires et éoliennes, a lancé en 2019 un ambitieux plan destiné à fermer d'ici 2040 ses 28 unités au charbon --dont les huit de Mejillones--, il se doit aussi de parvenir à la restauration des zones affectées pendant des années.

"La dette du Chili et les impacts de la production d'électricité à partir du charbon sont considérables dans le contexte de la crise climatique, mais aussi en raison des impacts qu'elle a sur les zones de sacrifice", note Estefania Gonzalez, directrice adjointe des campagnes de Greenpeace Andino (Argentine, Chili et Colombie).

Les habitants ne doivent pas "être laissés sans aucune protection parce qu'une entreprise arrive, exploite un certain territoire, puis s'en va", estime-t-elle, plaidant pour une "transition juste" qui permette non seulement d'abandonner les combustibles fossiles, mais aussi de "reconvertir ces territoires, les réparer et permettre aux activités qui ont été affectées de se rétablir".