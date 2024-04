Au Danemark, les "funérailles" d'un fjord

L'équivalent de 7.500 km2, soit 17% de la superficie du Danemark métropolitain, est touché par le problème, selon l'Agence de l'environnement danoise.

Sans oxygène, faune et flore marines disparaissent.

"Il y a une trentaine d'années, on pouvait les attraper comme ça (les poissons). Et maintenant, c'est terminé, y a plus rien, le fond est totalement pollué, y a plus de vie", résume Hugues Dedieu, un habitant de Vejle.