Au large d'Istanbul, des insulaires en lutte contre les minibus électriques

"Nous vivons une vie paisible ici, nous sommes une île lente. Ces véhicules nous attristent. Laissons les gens marcher et faire du vélo !", lance l'avocat, président de l'Association des amis de l'île, sur laquelle Stambouliotes et touristes en quête d'une bouffée d'oxygène viennent flâner à longueur d'années.

Ces minibus de près de 6 mètres sur 2,5 et d'une capacité de 12 personnes ont été mis en service le 15 juin, s'ajoutant aux petites navettes qui parcouraient déjà les sinueuses routes de cette île de 5,36 km² et de 8.500 âmes.

Aussitôt, des habitants se sont dressés sur leur passage. Huit d'entre eux ont été interpellés le premier jour, mais des manifestations spontanées continuent d'avoir lieu chaque jour dans une ambiance de kermesse.

- "Perdre cette identité" -

"Les nouveaux bus sont deux fois et demi plus grands que les navettes, mais on ne peut y mettre que 12 personnes, contre 13 dans les anciennes. C'est illogique !", s'étrangle Kamer Alyanakyan, 58 ans, qui passe tous ses étés sur Büyükada depuis son enfance, entre les villas en bois blanches et les bougainvilliers fuchsia, et peste aussi contre les triporteurs électriques qui zigzaguent dans le centre-ville.