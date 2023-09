Au Portugal, la sardine est reine de la pêche et de la fête

Comme pour la Saint-Jean à Porto (nord), l'odeur de sardines grillées en pleine rue va de pair avec les bals populaires qui animent ces fêtes locales l'été au Portugal.

"La sardine, qui est de fait l'espèce la plus abondante et la plus commune des côtes maritimes portugaises, a une grande importance en ce qui concerne l'approvisionnement de la population. Des communautés locales côtières jusqu'aux populations urbaines. En ce sens, la pêche à la sardine est de grande importance au niveau social. Encore plus que la légendaire morue", explique Alvaro Garrido, spécialiste de l'histoire économique de la pêche.

Plus gros consommateurs de poisson de l'Union européenne, les Portugais en importent la majeure partie, notamment la célèbre morue (ou cabillaud), symbole de la gastronomie nationale pêchée dans des eaux situées plus au nord.