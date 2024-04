Au salon de Pékin, guerre des prix sur l'électrique entre les géants de l'automobile

Il existe pas moins de 129 marques de véhicules électriques en Chine, mais seulement 20 d'entre elles ont réussi à atteindre une part de marché nationale de 1% ou plus, selon les données de Bloomberg.

Le marché chinois de l'électrique a explosé ces dernières années - représentant 69% des ventes mondiales en décembre 2023, selon le cabinet Rystad Energy - et les constructeurs chinois s'attaquent désormais au marché international. Ils sont aujourd'hui les "plus compétitifs du monde" selon le patron de Tesla, Elon Musk.

BYD (Build Your Dreams), géant de l'automobile et des batteries basé à Shenzhen (sud), sera parmi les plus suivies du salon, qui se tient jusqu'au 4 mai. BYD a battu Tesla au 4e trimestre 2023 pour devenir le premier vendeur de véhicules électriques au monde.

Tesla affirme avoir repris ce titre au premier trimestre cette année, mais BYD reste fermement en tête sur son marché national, avec un tiers des ventes, contre 8% pour Tesla. L'entreprise devrait dévoiler son premier pick-up électrique, le BYD Shark, lors du salon.

Les mastodontes traditionnels de l'automobile, qui ont du mal à faire face à la vague déferlante de concurrents chinois ces dernières années, seront également présents sur ce salon, organisé tous les deux ans en alternance avec celui de Shanghai.