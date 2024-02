Au Salvador, après l'insécurité l'économie, nouveau défi pour le président réélu Bukele

Si les Salvadoriens louent un taux d'homicide au plus bas dans le petit pays d'Amérique centrale autrefois considéré parmi les plus dangereux au monde, ils s'habituent à une vie sans la peur de l'extorsion et de la violence des maras.

Dimanche, M. Bukele a promis "une période de prospérité", car "il n'y a plus de frein à la création d'entreprise, plus de frein aux études, plus de frein au travail, plus de frein au tourisme".

Mais la grogne commence à se faire sentir dans la rue.

En termes de "santé, d'éducation, il y a besoin de beaucoup de changements", dit à l'AFP Blanca Noemi, 52 ans, vendeuse ambulante de la capitale.