Au tribunal de proximité, l'artisanat de la justice du quotidien

Sous le regard solennel d'un buste de Marianne, les affaires d'expulsions locatives, factures impayées et différends de voisinage défilent devant une juge dans un pavillon en pierre, une justice de proximité qui tente de dénouer les problèmes du quotidien.

"On arrive à faire comme une petite conciliation à l'audience. Les avocats sont vraiment dans l'échange, dans le dialogue, pour essayer d'arranger des situations souvent très compliquées sur le plan économique et social. Au pénal, ce n'est pas du tout la même philosophie", explique à l'AFP Elsa Perdrisot, 28 ans, seule juge titulaire de cette juridiction qui dépend du tribunal judiciaire de Bobigny.

En plus de son travail de juge des contentieux de la protection, cette fille d'agriculteur doit gérer des imprévus comme l'impossibilité d'accéder au tribunal à cause de la fermeture du parc pour cause de chute d'arbre, ou programmer les livraisons de bouteilles d'eau car la vétusté des tuyaux rend l'eau courante impropre à la consommation.

Sans salle dédiée pour se réunir, les équipes du tribunal déjeunent sur les bancs de la vaste salle d'audience aux murs de boiseries, sous les moulures craquelées du haut plafond.

La juge titulaire a reçu le renfort d'une autre jeune magistrate de 28 ans pour quelques mois. Les deux femmes ont fait chauffer les téléphones de leurs collègues dans le département et les groupes WhatsApp de leurs camarades de l'ENM pour répondre à leurs interrogations sur la façon de faire tourner un tribunal de proximité.