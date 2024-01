Au Vietnam, quand le "village de l'encens" se fait instagrammable

Au Vietnam, le "village de l'encens" s'est plié à la mode Instagram pour accueillir les touristes qui, à l'approche du Nouvel an lunaire, veulent leur photo au milieu des bâtonnets aux couleurs éclatantes

Mais à Quang Phu Cau, près de la capitale Hanoï (nord), certains artisans ont ajouté une pointe de modernité à leur technique centenaire.

En plus du rouge traditionnel, Dang Thi Hoa utilise des colorants jaune, bleu et vert pour étoffer son offre -- et satisfaire les visiteurs venus pour un post Instagram.

"Je suis fier du savoir-faire traditionnel de notre famille, et aussi je suis heureux que notre village devienne plus connu", déclare la femme âgée de 45 ans, impliqué dans la confection d'encens depuis trois décennies.