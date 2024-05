Aucun Belge à bord du vol Singapore Airlines marqué par de fortes turbulences

Aucun Belge ne se trouvait à bord du vol Singapore Airlines, selon les informations relatives aux nationalités des passagers publiées par la compagnie aérienne mardi. Une personne est morte et plusieurs ont été blessées après de "fortes turbulences" lors d'un trajet entre Londres et Singapour.

Le Boeing 777-300ER transportait 18 membres d'équipage et 211 passagers, parmi lesquels 56 Australiens, 47 Britanniques, 41 Singapouriens, 23 Néo-Zélandais, 16 Malaisiens, cinq Philippins, quatre Irlandais, quatre Américains, trois Indiens, deux Canadiens, deux Indonésiens, deux Birmans, deux Espagnols, un Allemand, un Islandais, un Israélien et un Sud-Coréen.

Singapore Airlines n'a pas fourni de détails supplémentaires concernant l'identité de la personne décédée et n'a pas précisé s'il s'agissait d'un passager ou d'un membre de l'équipage. La compagnie aérienne avait indiqué plus tôt que 18 personnes avaient été transportées à l'hôpital et que 12 d'entre elles y avaient reçu un traitement. Les autres ont été soignées à l'aéroport.