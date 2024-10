Aucun vol au départ de l'aéroport de Charleroi mardi en raison d'une grève

Dans un avertissement sur son site internet, Brussels South Charleroi Airport (BSCA) annonce qu'en raison de cette action et du manque d'effectifs pour assurer les opérations de sureté, tous les vols au départ de l'aéroport sont annulés. "En effet, la sécurité des passagers et du personnel ne pourra pas être garantie", explique la société.

Aucune autre perturbation n'est pour l'heure annoncée du côté des aéroports de Liège ou de Zaventem.

Les travailleurs du secteur du gardiennage sont en grève mardi et prévoient une action dans l'après-midi à Bruxelles devant les bureaux d'Arxia, la fédération professionnelle du secteur de la sécurité privé. Ils réclament notamment "plus de respect" et "de meilleures conditions de travail", indique le front commun syndical. "Les employeurs ne respectent ni le dialogue social en général, ni les représentants syndicaux qui tentent de traduire le mécontentement sur le terrain en particulier", estiment les syndicats.