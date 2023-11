Audiences: rentrée record pour France Inter, Europe 1 remonte légèrement

Au total, le média radio dans son ensemble a rassemblé quotidiennement 38,1 millions d'auditeurs de début septembre à fin octobre, soit 1,2 million de moins sur un an, et un plus bas historique après celui du printemps 2021 (39,1 millions).

Autre donnée, plus rassurante: les auditeurs sont moins nombreux mais restent plus longtemps, la durée d'écoute moyenne étant passée sur un an de 2H37 à 2H44 par jour et par auditeur.

Malgré ce contexte, et une grille très remaniée, France Inter conserve la première place du classement et voit son audience cumulée (AC) progresser de 0,2 point par rapport à septembre-octobre 2022, à 12,5%, son meilleur résultat pour un début de saison.

De manière générale, toutes les stations de Radio France progressent, à l'exception du réseau local France Bleu (4,5%, -0,6 point), en difficulté depuis quelque temps et défavorisée par une actualité très internationale.