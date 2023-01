Audiences TV: LCI et C8 bondissent en janvier, TF1 chute

Début d'année en fanfare pour LCI et C8, la chaîne de Cyril Hanouna: elles enregistrent les plus fortes progressions d'audience en janvier sur un an, à l'inverse de TF1 qui réalise l'une de ses plus faibles performances, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi.

Après plusieurs mois de progression continue, LCI, chaîne d'information du groupe TF1, particulièrement en pointe sur le conflit en Ukraine, voit sa part d'audience (PDA) s'envoler sur un an de 0,8 point, pour s'établir à 2%. Elle talonne sa concurrente CNews (+0,1 point à 2,2%).

BFMTV conserve le haut du classement des chaînes info (-0,1 point en un an à 2,7%) tandis que franceinfo ferme la marche (-0,1 point à 0,7%).

Autre chaîne avec le vent en poupe en janvier: C8, chaîne généraliste du groupe Canal+, qui peut compter comme moteur d'audience sur son animateur Cyril Hanouna et les multiples polémiques autour son émission "Touche pas à mon poste".

En un an, C8 a progressé de 0,5 point à 3,4% de PDA en janvier, et coiffe au poteau sa rivale TMC (groupe TF1), dont l'émission-phare est "Quotidien". TMC progresse toutefois elle aussi (+0,3 point à 3,2%). Du côté des mastodontes, TF1 enregistre la plus forte baisse sur un an (-0,6 point), atteignant 17,9% de PDA, l'un de ses plus faibles scores.