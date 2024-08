Audiences à Washington dans l'enquête sur l'incident du Boeing d'Alaska Airlines

Patrick T. Fallon

Enième épisode du feuilleton des déboires de Boeing: l'Agence de sécurité des transports (NTSB) tient audience mardi et mercredi dans l'enquête sur l'incident en vol d'un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines, qui a révélé au grand jour les problèmes de qualité du constructeur.

"La NTSB mène une audience investigatrice pour obtenir les informations nécessaires afin de déterminer les faits, les circonstances et la cause probable d'un accident de transport ou d'un incident (...) et pour faire des recommandations pour améliorer la sécurité des transports", a expliqué l'agence, en annonçant ces audiences à Washington.