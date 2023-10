Augmentation des transactions immobilières en Ardenne, les prix restent stables

Au premier semestre 2023, le nombre de transactions immobilières dans les communes ardennaises a augmenté de +2,9% par rapport à la même période en 2022. Un fait "remarquable, car la tendance en Belgique et dans d'autres régions est toute autre", pointe la Fednot. Dans notre pays, le nombre de transactions a en effet baissé de -4,2% au premier semestre. C'est en Flandre que la baisse a été la plus importante avec -5,9%. En Wallonie, cette diminution était plus limitée avec -1,1%.

Au 1er semestre 2023, l'activité immobilière dans les communes ardennaises représentait 8,9% des transactions en Wallonie, contre 6,6% l'année auparavant. Bièvre, Durbuy et Beauraing sont les plus populaires auprès des acheteurs avec une part de marché de respectivement 8,8%, 7,7% et 7,5%. Hotton affiche la part de marché la plus basse avec 1,5%.