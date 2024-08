Automobile: une transition vers l'électrique non sans douleur pour l'emploi

En 2035, il sera interdit de vendre des voitures neuves à essence ou diesel dans l'Union européenne, un couperet entraînant la mutation à marche forcée d'une industrie employant environ 200.000 personnes en France et un défi pour des entreprises soumises à une course à la productivité effrénée.

"La transition (vers l'électrique), on aurait pu la faire, quand Walor nous a rachetés (en 2018) mais ils n'ont pas investi", déplore Séverine Person, salarié de cet équipementier à Vouziers (Ardennes).

Comme ses collègues assis sur des chaises fatiguées devant l'usine, cette quinquagénaire chargée du contrôle qualité se dit résignée à une fermeture prochaine, face à des carnets de commandes qui s'amenuisent.

Walor a été racheté en octobre dernier par le fonds allemand Mutares, qui veut désormais céder les deux sites des Ardennes. Celui de Vouziers, vieillissant, fabrique des bielles de tracteurs et camions, non concernés par le passage à l'électrique, mais aussi des collecteurs et des boîtiers de différentiel pour voitures thermiques, hybrides ou électriques.