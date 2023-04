Autoroute Toulouse-Castres: Beaune envisage de "réduire les impacts environnementaux"

"On doit évidemment revoir un certain nombre de projets routiers", a affirmé M. Beaune sur Franceinfo. "Il est hors de question de faire comme avant!"

Le contrat de concession avec le groupement Atosca a en effet été signé en avril 2022 à la veille de la présidentielle, et les premiers travaux ont commencé.

"On est dans un Etat de droit", a souligné M. Beaune. Il envisage néanmoins d'en "réduire les impacts environnementaux". "Ca me paraît possible et souhaitable", a-t-il conclu.

Concernant les zones à faibles émissions (ZFE) des grandes agglomérations où doivent être progressivement bannis les véhicules les plus polluants, Clément Beaune dénonce "un fantasme".