Avant les annonces du gouvernement, la promesse d'un blocage de Paris

"On attend des réponses du Premier ministre et si on n'en a pas on continuera le mouvement", résume Jérémy Allard, président des Jeunes agriculteurs du canton de Quesnoy-sur-Deûle, sur le barrage de Seclin.

"Ça fait des mois et des années qu'on réclame ces choses simples, on veut vivre de notre métier et pas toujours subir la concurrence déloyale d'autres pays", clame-t-il.

- "On joue notre survie" -