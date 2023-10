Avec la campagne "BXNord", l'ASBL Up4North affiche sa volonté de "transformer le quartier"

À l'occasion du lancement de la campagne, l'ASBL inaugure mercredi un nouveau site web, "www.bxnord.be". Celui-ci s'ouvre sur des photos du canal et de Tour et Taxis, ainsi que sur une citation: "There is a new downtown in town" ("Il y a un nouveau centre-ville en ville"). Le site entend centraliser des informations sur les activités futures dans le quartier, les partenaires et les initiatives locales, l'évolution des différents chantiers, etc.

Up4North, qui vise à transformer le quartier Nord en un quartier "socialement inclusif, durable et innovant où il fait bon travailler, habiter et vivre", rassemble des acteurs immobiliers actifs dans le quartier Nord dont Befimmo, AG Real Estate, Immobel, Cityforward, Allianz ou encore le groupe industriel français Engie.