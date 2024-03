Avec son usine de tri géante, la Suède veut recycler tous les plastiques

Sachets de chips, bouteilles de ketchup, barquettes et boîtes hermétiques circulent sur des tapis roulants à perte de vue: la Suède mise sur une usine de tri géante nommée "Site Zéro" pour améliorer le recyclage du plastique, à la traîne dans le pays.

"Ici on utilise des lumières infrarouges, des lasers, des caméras et l'intelligence artificielle", décrit Mattias Philipsson, PDG de Sweden Plastic Recycling, une organisation à but non lucratif détenue par les industriels du secteur.