Avec une grève pour la prime JO, mardi difficile sur les RER et trains de banlieue

Les usagers des RER et trains de banlieue d'Ile-de-France exploités par la SNCF feront face mardi à un trafic "très fortement perturbé" par une grève des cheminots, qui souhaitent faire pression sur la direction avant une réunion sur les primes liées aux Jeux olympiques. Au retour d'un long week-end pour les écoliers et de nombreux travailleurs, les plus grosses difficultés sont à prévoir sur le RER D avec seulement un train sur cinq et uniquement aux heures de pointe (de 6H30 à 9H30 et de 16H00 à 20H00).

Sur la ligne R du Transilien, il est également attendu un train sur cinq uniquement aux heures de pointe (de 6H00 à 8H00 et de 17h00 à 20H00). Côté RER E, la SNCF anticipe deux trains sur cinq en heure de pointe, quelques trains seulement entre 10H00 et 16H00 et plusieurs gares non desservies. Le RER C sera lui aussi beaucoup perturbé avec deux trains sur cinq entre 6H00 et 10H00 et entre 16H00 et 20H00, soit un train toutes les 15 à 30 minutes selon les branches. De nombreuses gares ne seront là non plus pas desservies tandis qu'entre 10H00 et 16H00 ne circulera qu'un train par heure entre Paris Austerlitz et Brétigny-sur-Orge.

Sur la ligne V du Transilien, il y aura un seul train par heure, en heure de pointe. Sur les autres trains de banlieue, un train sur trois est prévu sur les lignes H, J, L, N et U et un train sur deux sur les lignes K et P. - Indemnités de 50 euros -