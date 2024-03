Avenir de Casino: recours judiciaire des représentants des salariés

"Pour l'heure, cet appel n'est pas suspensif et est donc sans effet sur la mise en oeuvre du plan de restructuration financière de DCF et du Groupe et sur le changement de contrôle et de gouvernance en résultant", a réagi le groupe Casino auprès de l'AFP.

Le tribunal de commerce de Paris a validé le 26 février le plan de sauvetage du distributeur d'origine stéphanoise, dernière grande étape avant la restructuration de sa dette et sa prise de contrôle par des repreneurs, les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds d'investissement Attestor.

Un porte-parole des repreneurs a indiqué lundi prendre "acte de cet appel qui ne remet pas en cause nos engagements" en matière d'accompagnement social, "à savoir négocier un plan de départ volontaire, être mieux disant que les accords d'entreprise et porter une attention particulière au site de Saint-Etienne."