Bagages scannés en 3D : expérimentation à Orly pour plus de sécurité et rapidité

"La différence est que vous n’avez pas à retirer ordinateur, téléphones, liquides, maquillage, etc.", a détaillé mercredi Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe Aéroports de Paris (ADP), lors de la présentation à la presse de ces nouveaux équipements.

Au départ du terminal 3 de l'aéroport d'Orly, où les deux scanners sont testés depuis octobre, certains passagers s'étonnent de ne pas avoir à ouvrir leur sac quand d'autres, rodés aux contrôles classiques, posent machinalement, dans les bacs plastiques, la pochette dans laquelle ils avaient déjà glissé leurs produits cosmétiques petits formats.

Au-delà du gain de temps pour les usagers, la technologie permet surtout d'améliorer la précision des contrôles par les agents de sureté.

Si d'autres aéroports européens comme Heathrow, à Londres, ou Schipol à Amsterdam, expérimentent également le système, Paris s'est doté de la version la plus récente du logiciel et donc plus rapide à l'exécution, selon les précisions fournies par ADP.