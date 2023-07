Baisse des bénéfices au premier semestre pour Umicore

Selon l'entreprise, ces performances reflètent "l'environnement moins favorable des prix des métaux précieux, d'inflation des coûts et d'augmentation des dépenses liées à l'innovation et à la croissance", mais démontrent néanmoins "la résilience des activités dans un contexte de conditions de marché de plus en plus difficiles depuis fin 2022."

En supposant les prix des métaux précieux se maintiennent à ces niveaux pour le reste de l'année, Umicore prévoit que son bénéfice brut (ebitda) ajusté pour l'ensemble de 2023 se situera entre 960 et 1.020 millions d'euros.