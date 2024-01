Baisse du patrimoine financier des Belges au 3e trimestre 2023

Au troisième trimestre de 2023, le patrimoine financier des ménages s'est contracté de 9,7 milliards d'euros, retombant à 1151,3 milliards d'euros. Cette baisse est entièrement due à des réductions de valeur (-11,8 milliards d'euros), étant donné que les transactions des ménages ont affiché un solde net positif de 2 milliards d'euros, constate la BNB.

Cette dernière relève aussi que "le succès du bon d'État et le rendement plus élevé des comptes à terme ont entraîné un glissement vers ces instruments, au détriment des comptes à vue et des dépôts d'épargne réglementés". Au troisième trimestre, les ménages ont investi 23,9 milliards d'euros dans des titres à revenu fixe et 13,7 milliards d'euros dans des comptes à terme, en puisant dans les avoirs de leurs comptes d'épargne et de leurs comptes à vue (respectivement -29,7 et -9,9 milliards d'euros).