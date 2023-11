Barclays entend supprimer 900 postes au Royaume-Uni, selon un syndicat

Sans évoquer de chiffres, la banque a indiqué vouloir réduire sa masse salariale, alors qu'elle réduit les "couches de management" et "que le groupe améliore sa technologie et ses capacités d'automatisation".

"Nous prenons un certain nombre de mesures pour simplifier et redessiner l'entreprise, améliorer le service, et fournir de meilleurs rendements", a déclaré un porte-parole.