Barco pénalise le BEL 20 en plongeant de 17%

Ackermans (140,80) repassait de 0,2% dans le vert, rejoignant AB InBev (51,18) et KBC (55,06) qui remontaient de 0,2 et 0,7%, celle-ci après avoir perdu 3,97% la veille.

Ageas (39,48) virait peu après de 0,2% dans le vert tandis que Cofinimmo (55,25) et Melexis (81,60) reculaient de 1,6 et 1,5%.

Solvay (101,10) valait 0,5% de moins que mardi, arGEN-X (469,80) et Galapagos (33,00) se dépréciant de 1,1 et 0,9%, Sofina (186,10) de 0,8%, D'Ieteren (153,50) et Elia (91,50) de 0,8 et 0,6%.

Hors BEL 20, Intervest Offices (20,25) revenait aux écrans en s'envolant de 35,3% après la confirmation d'une OPA de l'américaine TPG.