Barrages levés sur l'E25 à la frontière belgo-néerlandaise

L'autoroute E25 a été rouverte lundi après-midi à la frontière belgo-néerlandaise, après avoir été fermée dans les deux sens de circulation entre Visé, en province de Liège, et les Pays-Bas en raison d'une manifestation d'agriculteurs. Les barrages ont en effet été levés, signale la police fédérale sur le site inforoutes.be.

Cette action était une initiative spontanée d'agriculteurs wallons, flamands et néerlandais de la région, qui se sont retrouvés par le biais de groupes WhatsApp et d'appels téléphoniques. Ils entendaient dénoncer les politiques agricoles nationales et européennes actuelles, ont expliqué certains d'entre eux lundi après-midi.

Vers 12h00, les agriculteurs ont stationné leurs tracteurs sur un parking situé sur une bretelle de l'A2/E25 en territoire belge, de l'autre côté de la frontière, près d'Eijsden, et y sont restés jusqu'aux environs de 16h00.