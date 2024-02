Barry Callebaut compte supprimer plus de 500 emplois en Belgique, selon l'ACV

Le chocolatier Barry Callebaut compte supprimer quelque 500 emplois sur ces sites de Wieze, Lokeren et Hal en Belgique, a annoncé lundi Hilde Verhelst, du syndicat ACV/CSC Alimentation et services.

La procédure Renault a été enclenchée. Selon la syndicaliste, l'entreprise a indiqué vouloir supprimer 900 emplois en Europe, dont plus de la moitié en Belgique.

Le site de Wieze (Flandre orientale), qui abrite la plus grande chocolaterie du monde, perdrait à lui seul 250 employés et environ 60 ouvriers. À Hal, 160 ouvriers et 50 employés sont menacés.