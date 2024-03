Barry Callebaut veut investir plus de 150 millions d'euros dans ses sites belges

"Dans le cadre du plan d'investissement annoncé, nous avons l'intention d'investir 150 millions de francs suisses (153 millions d'euros, ndlr) au cours des quatre prochaines années dans les usines belges de Hal et Wieze, berceau de notre entreprise", a déclaré le CEO Peter Field jeudi. "Dans le monde entier, nos clients exigent du chocolat fabriqué en Belgique et nous sommes fiers de pouvoir offrir ce produit de qualité."

La plus grande usine de Callebaut se trouve à Wieze, en Flandre orientale, et emploie environ 1.200 personnes. Il existe également un site de production à Hal et un centre de distribution mondial à Lokeren. Les investissements en Belgique viseront principalement à améliorer l'innovation, la durabilité de l'entreprise mais aussi les services, explique la direction.

Les syndicats européens se réunissent jeudi et vendredi à Anvers pour tenter de convaincre la direction de limiter les pertes d'emplois. Elle leur a cependant répondu que l'entreprise s'était "considérablement développée" ces dernières années et qu'elle était devenue "trop ??complexe en interne". Le plan de restructuration, baptisé BC Next Level, doit "simplifier et numériser" Barry Callebaut.