BASF lorgne sur les projets de parcs éoliens Nordlicht 1 et 2 en mer du Nord

Les parcs éoliens Nordlicht seront situés en mer du Nord, à 85 kilomètres au nord de l'île de Borkum. Ils sont actuellement développés par Vattenfall qui vient de conclure un accord de principe avec BASF selon lequel le géant de la chimie reprendra 49 % des parts du projet.

BASF s'assure, de la sorte, un peu moins de la moitié de l'énergie verte que produiront les parcs Nordlicht 1 et 2. Ces parcs éoliens auront une capacité respective de 980 mégawatts et 630 mégawatts et pourraient produire ensemble quelque 6 térawattheures d'électricité par an.