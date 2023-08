Bassines: le "Convoi de l'eau" campe à Orléans pour exiger un moratoire

Parti de Lezay (Deux-Sèvres) le 18 août, le cortège a atteint jeudi soir sa destination finale, le siège l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, après avoir sillonné cinq départements (Deux-Sèvres, Vienne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret) pour dénoncer "l'accaparement de l'eau" et son financement public.

"On a pris possession de la rue. Le plan, c'est l'occupation de la rue, de façon temporaire, pour obtenir un moratoire sur les projets de bassines", jusqu'à la prise en compte des propositions des associations paysannes et environnementales, a expliqué Julien Le Guet, le porte-parole de Bassines non merci, lors d'un point presse.

"La nouvelle préfète a la possibilité historique de faire baisser les tensions", en stoppant les travaux et projets de bassines, dont plusieurs font l'objet de recours administratifs, a insisté le militant, cinq mois après les affrontements de Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

Une délégation a été reçue peu avant midi par le président du comité de bassin Thierry Burlot, avant un deuxième rendez-vous à 15h00 avec Sophie Brocas, préfète de la région Centre-Val de Loire et coordinatrice de bassin.