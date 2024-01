BBL et cinq communes flamandes s'opposent à la demande de permis de Brussels Airport

Étant donné que l'actuel permis d'environnement de Brussels Airport Company expire au mois de juillet cette année, l'opérateur a dû introduire une nouvelle demande et l'enquête publique pour cette demande s'est déroulée du 10 décembre au 8 janvier, inclus.

BBL et les communes de Machelen, Grimbergen, Meise, Wemmel et Vilvorde se sont opposées aux plans. L'association environnementale évoque "une négligence coupable à l'encontre de l'humain et de la nature". "Les engagements non contraignants de Brussels Airport vont mener, dans le meilleur des cas, à des gains très limités en matière d'environnement et de santé", explique Jasper Wouters de BBL. "Dans le pire des cas, la situation deviendra plus grave encore: les émissions d'oxyde d'azote causées par la circulation aérienne augmenterait de 17%. La circulation routière supplémentaire que les avions vont attirer densifierait le trafic aux heures de pointe en matinée et en soirée, sur et autour du ring de Bruxelles, de 10 à 20% d'ici 2030."