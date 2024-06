BCE: une première baisse de taux attendue jeudi, et après?

Servant de référence, le taux sur les dépôts actuellement de 4%, son plus haut atteint en septembre dernier, serait donc ramené à 3,75%. De quoi donner de l'air aux entreprises et ménages endettés.

Mais la suite de ce nouveau cycle est loin d'être écrite. "Il sera intéressant de voir ce qu'il adviendra des taux d'intérêt après l'été. Pour de nouvelles mesures d'assouplissement, la BCE voudra avant tout voir les données économiques", souligne Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste à la KfW.

- Augmentations de salaires -

La hausse des prix à la consommation en zone euro a été divisée par plus de quatre depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, quand les tarifs de l'énergie flambaient à cause de la guerre en Ukraine et que les perturbations des chaînes mondiales d'approvisionnement liées à la pandémie de Covid-19 se faisaient toujours sentir.