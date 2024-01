"Beaucoup savaient" que les huîtres d'Arcachon étaient contaminées: une association porte plainte

La production des ostréiculteurs locaux a été interdite à la vente le 27 décembre par la préfecture de Gironde, à quelques jours du réveillon du Nouvel An.

Une association de protection de l'environnement a porté plainte jeudi soir pour pollution et mise en danger d'autrui après l'interdiction de vente des huîtres du bassin d'Arcachon, affirmant que "beaucoup savaient", depuis novembre, qu'elles étaient contaminées mais ont fermé les yeux.

"Si on leur avait interdit de vendre leurs huîtres à Noël, ils auraient foutu le feu", estime Jacques Storelli, président de la Coordination environnement du bassin d'Arcachon (Ceba), qui a porté plainte.

En cause ? Le réseau d'assainissement des eaux usées, géré par le Siba (Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon), chargé aussi de la gestion des eaux pluviales.

"Conçu pour éviter tout rejet dans le bassin", il connaît toutefois des "dysfonctionnements" et débordements lors de fortes pluies, comme ces derniers mois, souligne la Ceba.

"Ces incidents se produisent de manière régulière et prévisible. Le plus choquant est qu'ils entraînent souvent des intoxications qui pourraient être évitées", insiste l'association, appelant à informer en amont "la population des risques potentiels et des mesures de prévention à suivre".