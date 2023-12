Belgique : action de militants écologistes contre un centre logistique et un aéroport

Selon Code Rouge, qui lutte contre les combustibles fossiles et prône la désobéissance civile, des centaines de manifestants ont été arrêtés par la police au cours de cette action visant à perturber le secteur de l'aviation et du e-commerce.

Des centaines de manifestants pour le climat ont bloqué samedi en Belgique un centre de distribution du géant chinois du commerce en ligne Alibaba et un aéroport pour jets privés, a annoncé le mouvement écologiste Code Rouge.

"Par ces actions, Code Rouge exige, entre autres, la fin des subventions accordées au secteur de l'aviation, une interdiction des jets privés et des transports publics abordables", poursuit-il.

"A Liège, 600 militants bloquent (le trafic de la plateforme de commerce en ligne chinoise) Alibaba. A Anvers, avec une quarantaine de militants toujours sur place, le trafic des jets privés est paralysé malgré l’arrestation de plus de 700 activistes", ajoute le texte.

“L’aéroport de Liège est l’aéroport qui grandit le plus rapidement en Europe” selon Louis Droussin, de Code Rouge, cité dans le communiqué. "Des millions d’euros d’argent public soutiennent cette expansion, qui se fait au détriment de centaines d'hectares de terres agricoles".

"Dans le cas d’Alibaba, toujours plus de camions et d’avions remplis de marchandises de faible qualité causent toujours plus de nuits blanches pour les habitants. C’est tout simplement injuste", a-t-il ajouté.

Un journaliste de l'AFP présent à l'aéroport d'Anvers a vu la police faire usage de gaz lacrymogènes et arrêter des manifestants vêtus de combinaisons blanches alors qu'ils tentaient de pénétrer dans son enceinte.