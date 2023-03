Belysse réduit ses pertes au cours d'un exercice marqué par la vente d'activités

Belysse emploie près de 1.300 personnes et dispose de trois sites de production en Belgique (Tielt et Zele) et aux États-Unis (Los Angeles). Ses activités ont généré en 2022 un chiffre d'affaires de 337,4 millions d'euros, en hausse de près de 22% par rapport à 2021. La progression a été plus prononcée aux Etats-Unis (+32,8%) qu'en Europe (+11,6%).

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) est, lui, en baisse de 17,6% en 2022, à 35,5 millions d'euros. Là aussi, le contraste est fort entre les activités US (33,2 millions d'euros d'ebitda, en hausse de 28,6%) et les activités européennes (dont l'ebitda s'est effondré de 17,2 à 2,3 millions d'euros). Ces dernières ont souffert de l'inflation élevée et d'une demande en baisse.

Compte tenu notamment des dépenses d'intérêts, les activités poursuivies par Belysse ont terminé l'exercice sur une perte de 13,29 millions d'euros, quelque peu réduites par rapport à la perte de 16,5 millions d'euros de l'année 2021.

La cession d'activités a tout de même permis de faire baisser la dette nette, de 330,7 millions d'euros fin 2021 à 148,3 millions d'euros fin 2022.

Les activités cédées en cours d'année, ou "non poursuivies", ont essuyé une perte de 54,5 millions d'euros contre une perte de 112,7 millions d'euros en 2021. In fine, Belysse affiche donc une perte de 67,75 millions d'euros en 2022, presque réduite de moitié par rapport à la perte de 129,24 millions d'euros de 2021.