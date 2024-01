Bisphénol A: 15 acteurs de l'agroalimentaire sanctionnés pour entente

L'Autorité de la concurrence annonce jeudi avoir sanctionné à hauteur de 19,5 millions d'euros 15 acteurs de l'agroalimentaire dont Bonduelle, Andros et Unilever, pour s'être entendus entre 2010 et 2015 sur le fait de ne pas communiquer "sur la présence ou pas de bisphénol A" dans leurs conserves et canettes.

Interdit en France depuis 2015 dans les contenants alimentaires, le bisphénol A est considéré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) comme un perturbateur endocrinien et est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladie (cancer du sein, infertilité, etc.)