Blocage du bureau de l'Onem de La Louvière par les travailleurs lundi matin

"Nous avons le sentiment que l'Onem est en perpétuelle restructuration et nous le déplorons", a indiqué Calogero Morina (CGSP). "Nous sentons que la CGSP est exclue des négociations en cours et il existe un climat de méfiance envers la direction de l'Onem quant à l'avenir des services de l'Onem", a-t-il souligné.

La CGSP évoque une future restructuration des services qui affecterait l'emploi. "On évoque un millier d'emplois qui ne seraient pas reconduits, sur un total de quelque 2.400 travailleurs à l'Onem, alors que les besoins sont de plus en plus élevés. On parle de plus en plus de numérisation, de délocalisations et nous y voyons une perte de proximité avec les allocataires sociaux".