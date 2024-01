Blocages routiers des agriculteurs dans le sud de la France

Les agriculteurs d'Occitanie, dans le sud de la France, multiplient les actions pour dénoncer leurs difficultés, et après des blocages routiers, une explosion à Carcassonne a visé un bâtiment vide de la direction régionale de l'environnement, accusée d'entraver leur activité par des tracasseries administratives.

Et vendredi matin à Carcassonne, des ouvriers ont découvert des vitres soufflées par une explosion dans un bâtiment en travaux de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), service du ministère de la Transition écologique.

Les autoroutes A64 entre Toulouse et Bayonne, A20 vers Paris et A62 vers Bordeaux, notamment, étaient coupées par endroits en fin d'après-midi vendredi pour cause de manifestations, selon Bison futé.

Les agriculteurs protestent notamment contre la hausse des coûts, des normes jugées excessives et un manque de considération, autant de facteurs qui pénalisent leur activité.