BNP Paribas appelée à rendre des comptes après le financement d'une entreprise polluante

Des chercheurs et activistes venus du Pérou et de Colombie ont entamé, jeudi, des discussions avec BNP Paribas à Bruxelles. Selon l'ONG FairFin, la banque aurait investi des milliards d'euros dans l'entreprise d'extraction minière suisse Glencore, active en Amérique du Sud. La délégation réclame une compensation financière pour plus de 5.000 enfants qui, selon elle, sont morts dans le nord de la Colombie en raison de la pollution causée par l'industrie.

Des militants locaux et ONG accusent Glencore de violer les droits humains en Amérique du Sud. Le géant minier a chassé des milliers d'autochtones de leur terre. Ils vivent désormais à proximité des mines et se retrouvent confrontés à des problèmes de santé causés par des particules en suspension dans l'air, comme le révèle un rapport d'Oxfam et de l'organisation CooperAcción.

Puisque Glencore nie les dommages occasionnés, la délégation, avec les ONG FairFin et Catapa, se concentrent sur les banques européennes et autres investisseurs de l'entreprise suisse. Les deux organisations enquêtent sur l'impact écologique de l'exploitation minière et sur le système financier.